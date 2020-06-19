Pratik bir tarif: Sigara böreği tarifi

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Sigara böreği tarifi

Sigara böreği malzemeleri

1 paket üçgen yufka (24 adet)

Sigara böreği içine:

400 gram beyaz peynir

5-6 dal maydanoz (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Sigara böreği yapılışı

Sigara böreğin içerisine maydanoz koymak istiyorsanız, maydanozları ince ince kıyın ve peyniri ezerek içine karıştırın. Üçgen yufkanın içine harçtan koyun. İki kenar hafif içe doğru kıvrılır ve sıkı bir şekilde sarılır. Uç kısmını su bandırın ve yapıştırın. Tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın. Kızan yağda börekler pembeleşene kadar kızartın.



