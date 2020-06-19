Pratik bir tarif: Sigara böreği tarifi
İncecik ve uzun börekler hem servis ederken kolay oluyor hemde yerken daha kolay yeniyor. Çıtır çıtır olması tadını ayrı güzel yapan sigara böreği tarifi deneyenler bu pratik ve lezzetli börekten bir daha vazgeçemiyor. Sevdiklerinize hazırlamak için sigara böreği tarifi arıyor veya sigara böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız "sigara böreği tarifi, sigara böreği nasıl yapılır" haberimize göz atın.
19 Haziran 2020, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Sigara böreği tarifi
Sigara böreği malzemeleri
- 1 paket üçgen yufka (24 adet)
- Sigara böreği içine:
- 400 gram beyaz peynir
- 5-6 dal maydanoz (isteğe bağlı)
- Yarım çay bardağı su
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Sigara böreğin içerisine maydanoz koymak istiyorsanız, maydanozları ince ince kıyın ve peyniri ezerek içine karıştırın. Üçgen yufkanın içine harçtan koyun. İki kenar hafif içe doğru kıvrılır ve sıkı bir şekilde sarılır. Uç kısmını su bandırın ve yapıştırın. Tavaya sıvı yağ ekleyip kızdırın. Kızan yağda börekler pembeleşene kadar kızartın.