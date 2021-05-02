Türkiye Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunu kaynar suyla yaktı

Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunu kaynar suyla yaktı

Türkiye

Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunu kaynar suyla yaktı

Son dakika haberine göre, Edirne’de Ercan Yılmaz sigara dumanından rahatsız olan komşusu Gündüz Ü ile tartışmaya başladı. Komşular tartışmayı sonlandırdı ancak Gündüz Ü. fırından dönen Ercan Yılmaz'ın üzerine bir tencere kaynar su döktü.

02 Mayıs 2021, Pazar 10:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edirne’de Ercan Yılmaz'ın sigara dumanından rahatsız olduğunu belirttiği komşusu Gündüz Ü. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümeden araya giren komşular tarafından sonlandırıldı. Ancak bir süre sonra Gündüz Ü., fırından dönen komşusu Yılmaz'ın üzerine tencere ile kaynar su döktü. Yılmaz, tedavi altına alınırken, Gündüz Ü. ile kızı polis tarafından gözaltına alındı.


Edirne’de Ercan Yılmaz'ın sigara dumanından rahatsız olduğunu belirttiği komşusu Gündüz Ü. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümeden araya giren komşular tarafından sonlandırıldı.

Ancak bir süre sonra Gündüz Ü., fırından dönen komşusu Yılmaz'ın üzerine tencere ile kaynar su döktü. Yılmaz, tedavi altına alınırken, Gündüz Ü. ile kızı polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Meydan Mahallesi Su Terazisi İmaryolu Sokak'taki Dinler Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan Gündüz Ü.'nün evinde içilen sigaranın dumanı, iddiaya göre binanın havalandırma boşluğundan üst kattaki dairelere gitti.

Üst kattaki komşular da sigara dumanının evin içine kadar girdiğini belirterek, Gündüz Ü.'den daha dikkatli olmasını istedi.

Uyarıları dikkate almayan Gündüz Ü., aynı davranışı sürdürünce, komşulardan Ercan Yılmaz bir kez daha Gündüz Ü.'yü uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Bir süre sonra, fırına ekmek almaya gide ve eve dönen Ercan Yılmaz'ın üstüne, Gündüz Ü., tenceredeki kaynar suyu boşalttı.

Yılmaz'ın vücudunda yanıklar meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yılmaz, komşusunu ile sigara içilmesi konusunda uyardığını belirterek, "Daha sonra fırına ekmek almaya gittim. Binaya girerken üzerime kaynar suyu boşalttı" dedi. Polis, Gündüz Ü. ile kızını gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Rauf Tamer
Fark’a dikkat
Rauf Tamer
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Hakan Çelik
“Rusya’dan KKTC hamlesi gelebilir”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinovac aşısı ile ilgili flaş öneri: Üçüncü doz...