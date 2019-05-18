Kadının hamile kalma kapasitesi anlamına gelen yumurtalık rezervi, kadının yumurta sayı ve durumunu da ifade ediyor. Yumurta rezervinin azalması ise önemli problemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle ileri yaşlarda gebe kalma sorunu yaşayan kadınlarda bu sorun sık görülüyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Ercan Baştu, yumurtalık rezervini yaş dışında pek çok faktörün de etkilediğini ifade etti. Doç. Dr. Baştu, "Yumurtalığın tamamen alınması veya içinden kist çıkarılması yumurta sayısını azaltacağından yumurtalık rezervi düşecektir. Özelikle halk arasında çikolata kisti diye bilinen endometriozis kistlerinin alınması o taraftaki yumurtalık rezervini azaltabilir. Ek olarak gençlik çağı kanserlerinin tedavisi sonrası, uygulanan radyoterapi ve kemoterapiler de yumurtalık rezervini olumsuz etkiliyor" dedi.

SİGARA DA AZALTIYOR

Doç.Dr. Baştu, yumurtalık rezervini kontrol ettirmek gerektiğini, yapılacak ultrasonun ve kanda bakılan AMH testinin rezerv hakkında yol gösterici olduğunu kaydetti. Doç.Dr. Baştu, "İleri yaşlarda, sigara içenlerde, çikolata kisti hastalığı olanlarda, kist ve çikolata kisti ameliyatları olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi görenlerde, ailede erken dönemde menopoz öyküsü olan kadınlarda yumurtalık rezervi kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.

Baştu, yumurtalık rezervi azalan kadında kendiliğinden veya tedavi yardımıyla hamilelik elde edebilme şansının da azalabileceğini vurgulayarak "Yumurta rezervinin azalmasını herhangi bir ilaçla ya da başka bazı tıbbi tedavilerle önlemek mümkün değil. Sigara içilmemesi ve yumurta rezervinde azalma olanlarda, evli ise çiftlerin tüp bebek gündeme alıp hızlı bir şekilde doktora danışılması gerekiyor. Bekar olanlarda ise yumurta dondurulması seçeneği uygun" diye konuştu.

İHA