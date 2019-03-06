Sigara izmariti az kalsın faciaya yol açıyordu

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvai Milliye Sokak üzerinde tahta barakalar diye adlandırılan dükkanların arka kısmında sigara içen kimliği belirsiz kişiler izmaritlerini dükkanlar ile istinat duvarı arasına attı.

KENDİ İMKANLARI İLE YANGINI SÖNDÜRDÜLER

Burada bulunan elektrik kablolarını koruyan plastik kanal izmaritlerden tutuştu. Çıkan dumanları gören dükkan sahipleri kendi imkanları ile yangını döndürerek alevlerin dükkanlara sıçramasını engelledi.

ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİLER

Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, dumanların gören esnaf olası bir faciayı önlemiş oldu. Öte yandan bu gölgede gençlerin sigara içtiğini belirten esnaflar, buna bir önlem alınmasını istediler.



