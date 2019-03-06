Sigara izmariti kamyoneti tutuşturdu

Ankara’da eşya yükleyen işçilerin attığı sigara kamyonetin kasasındaki eşyaları tutuşturdu

06 Mart 2019, Çarşamba 01:26
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Sigara izmariti kamyoneti tutuşturdu

Ankara'da A.S.’nin sahibi olduğu 06 ZKY 54 plakalı kamyonet, içerisine eşya yüklendiği sırada alev aldı.

İZMARİT ATTI

Eşya yükleyen işçilerden birinin attığı sigaranın kamyonetteki süngerleri tutuşturması sonucu alev alan eşyalar yanmaya başladı.

Kamyonetin sahibi A.S.’nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürürken polis ekipleri caddede güvenlik tedbiri aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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