Sigara izmariti ormanı yaktı

Ayvalık Devlet Hastanesi’nin ön tarafında bulunan Deveboğazı mevkiinde bulunan çam ağaçlarından oluşan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Bir otomobilden atılan sigara izmaritinin ağaçlık alandaki kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve 15 dönümlük alanda etkili oldu.

HERKES SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarıyla yangın mahalline kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 2 arazöz, 1 su tankeri ile ilk müdahale ile yarım saatlik mücadelesi ile kontrol altına alınan yangınla mücadeleye; Ayvalık Orman İşletme Şefliği bünyesindeki ekiplerle, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler de katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yangın mahalline gelerek, gönüllü vatandaşlarla birlikte yangının söndürülmesine destek verdi.

İHA