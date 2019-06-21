Sigara izmariti tarlayı ve TIR'ı yaktı!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarlada çalışan bir işçinin attığı sigara izmaritinden çıkan yangın sonucu buğday tarlası ve bir TIR yandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarlada yapılan buğday hasadının ardından saman balyaları TIR'a yüklenmek üzere hazırlandı.
Bu esnasında, tarlada işçi olarak çalışan İsmail Ç’nin (36) attığı izmarit nedeniyle balyalar alev aldı.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Rüzgarın etkisiyle tarlaya yayılan alevler, yükleme yapmak için alanda bulunan Hasan Kebeli (56) yönetimindeki TIR'a sıçradı.
Yangında tarlada zarar oluşurken TIR kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından İsmail Ç. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.