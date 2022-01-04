Sigara tüketimi, sağlığa olan zararları nedeniyle acilen kurtulunması gereken bir bağımlılık. Ancak sigaranın zararları bununla kalmıyor. Hem ekonomik hem de sosyal açıdan da kişiyi zor durumda bırakıyor. Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı da her yıl ‘Sigara nasıl bırakılır?’ sorusuna yanıt arayan binlerce kişiye hizmet veriyor…

SİGARA NASIL BIRAKILIR

Sigarayı bırakmak için hemen herkesin kendine göre bir yöntemi bulunmaktadır. Kimileri bir anda son sigarasını içer ve artık bir daha asla sigara yakmamaya gayret eder. Kimileri ise sigarayı azaltarak yavaş yavaş bırakmayı dener. Ancak yöntem ne olursa olsun ilk önce kişinin gerçekten sigarayı bırakmaya karar vermesi ve yaşayacağı zorlayıcı durumları göze alması gerekir.

Bununla birlikte sigara bırakırken yardım almak ise en akılcı yöntemlerden biridir. Bunun için Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Yeşilay’ın “Bırakabilirsin.org” siteleri ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

SİGARA BIRAKMA İLAÇLARI İŞE YARIYOR MU?

Sigarayı bırakmak için en yaygın kullanılan sigara bırakma ilaçları nikotin yerine koyma tedavisi (NYKT) ürünleridir. NYKT, kişinin vücuduna sigarada bulunan diğer tehlikeli kimyasalları vermeden küçük dozlarda nikotin vererek yoksunluk belirtilerinin azalmasını sağlar. Bu ürünler nikotin krizlerini tatmin eder ve sigara içme isteğini azaltır. NYKT ürünleri sigarayı bırakmanın ardından gittikçe daha az kullanılır. Bu, vücudunun nikotinsiz yaşamaya kademeli olarak alışmasını sağlar. NYKT ürünleri sakızlar, nikotin bantları, solunum spreyleri, burun spreyleri ve pastiller gibi farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Nikotin bantları, sakızlar ve pastiller eczanelerden alınabilirken, kişi eğer hamileyse ya da hamile kalmayı planlıyorsa NYKT ürünü kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SİGARA BIRAKMA HATTI’NIN NUMARASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı ALO 171 hattından hizmet vermektedir.