Türkiye Sigara nasıl bırakılır? Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı’nın numarası nedir?

Sigara nasıl bırakılır? Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı’nın numarası nedir?

Türkiye

Sigara nasıl bırakılır? Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı’nın numarası nedir?

Sigara bırakma konusu her daim gündemde yer almaya devam ediyor. Elde edilen son verilere göre her yıl dünya genelinde 8 milyon kişi sigara nedeniyle hayatını kaybederken, sigaraya bağlı ölümler Türkiye’de her yıl 80 bini bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı ise sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı oluyor.

04 Ocak 2022, Salı 16:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sigara tüketimi, sağlığa olan zararları nedeniyle acilen kurtulunması gereken bir bağımlılık. Ancak sigaranın zararları bununla kalmıyor. Hem ekonomik hem de sosyal açıdan da kişiyi zor durumda bırakıyor. Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı da her yıl ‘Sigara nasıl bırakılır?’ sorusuna yanıt arayan binlerce kişiye hizmet veriyor…

SİGARA NASIL BIRAKILIR

Sigarayı bırakmak için hemen herkesin kendine göre bir yöntemi bulunmaktadır. Kimileri bir anda son sigarasını içer ve artık bir daha asla sigara yakmamaya gayret eder. Kimileri ise sigarayı azaltarak yavaş yavaş bırakmayı dener. Ancak yöntem ne olursa olsun ilk önce kişinin gerçekten sigarayı bırakmaya karar vermesi ve yaşayacağı zorlayıcı durumları göze alması gerekir.

Bununla birlikte sigara bırakırken yardım almak ise en akılcı yöntemlerden biridir. Bunun için Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Yeşilay’ın “Bırakabilirsin.org” siteleri ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

SİGARA BIRAKMA İLAÇLARI İŞE YARIYOR MU?

Sigarayı bırakmak için en yaygın kullanılan sigara bırakma ilaçları nikotin yerine koyma tedavisi (NYKT) ürünleridir. NYKT, kişinin vücuduna sigarada bulunan diğer tehlikeli kimyasalları vermeden küçük dozlarda nikotin vererek yoksunluk belirtilerinin azalmasını sağlar. Bu ürünler nikotin krizlerini tatmin eder ve sigara içme isteğini azaltır. NYKT ürünleri sigarayı bırakmanın ardından gittikçe daha az kullanılır. Bu, vücudunun nikotinsiz yaşamaya kademeli olarak alışmasını sağlar. NYKT ürünleri sakızlar, nikotin bantları, solunum spreyleri, burun spreyleri ve pastiller gibi farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Nikotin bantları, sakızlar ve pastiller eczanelerden alınabilirken, kişi eğer hamileyse ya da hamile kalmayı planlıyorsa NYKT ürünü kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SİGARA BIRAKMA HATTI’NIN NUMARASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı ALO 171 hattından hizmet vermektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI SİGARA BIRAKMA HATTINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

YEŞİLAY BIRAKABİLİRSİN.ORG’A ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu ve Kızıldere katliamı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa ve ABD’ye ihracat rekoru
Hakan Çelik
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Rauf Tamer
Zor sorular
Rauf Tamer
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi alım ilanı