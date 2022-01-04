Sigara fiyatlarına en son geçtiğimiz ay zam gelirken, 2022’nin ilk günlerinde sigara ÖTV’sindeki artış oranı yüzde 47 oldu. Gelen bu haber üzerine 2022'de sigaraya zam geldi mi? Gelecek mi? soruları ile birlikte güncel sigara fiyat listesi de araştırılmaya başlandı…

SİGARA ÖTV'Sİ NE KADAR?

ÖTV'deki yüzde 47 artış oranıyla birlikte, sigarada paket başına 0,4851 lira olan maktu vergi 0,7150 liraya yükseltildi. Paket başına 9,766 lira olan asgari maktu vergi de 14,394 liraya çıkarken bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 liradan 22,85 liraya yükseltti.

Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek. Bu güncelleme ile beraber sigara fiyatlarında 3 ile 5 TL arasında artış olacağı tahmin ediliyor.

4 OCAK GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Sigaradaki ÖTV zammı ile birlikte ilk olarak Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. İşte yeni zamlı sigara fiyatları

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

IMPERİAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,50 TL

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL



