4 Ocak 2022 güncel sigara fiyatları Philip Morris, JTI, BAT... Sigaraya ÖTV zammı geldi mi?
Sigara fiyatlarına zam haberi sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde araştırılıyor. Gelen son dakika haberine göre, sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yüzde 47 oranında bir artış görüldü. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla da sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de arttı. 4 Ocak 2022 Salı günü ise ilk sigara zammı haberi Philip Morris grubundan geldi. Akşam saatlerinde ise BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubundaki sigaraların fiyatları yeni zamlarla güncellendi.
04 Ocak 2022, Salı 20:52 Son Güncelleme:
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Sigara fiyatlarına en son geçtiğimiz ay zam gelirken, 2022’nin ilk günlerinde sigara ÖTV’sindeki artış oranı yüzde 47 oldu. Gelen bu haber üzerine 2022'de sigaraya zam geldi mi? Gelecek mi? soruları ile birlikte güncel sigara fiyat listesi de araştırılmaya başlandı…
SİGARA ÖTV'Sİ NE KADAR?
ÖTV'deki yüzde 47 artış oranıyla birlikte, sigarada paket başına 0,4851 lira olan maktu vergi 0,7150 liraya yükseltildi. Paket başına 9,766 lira olan asgari maktu vergi de 14,394 liraya çıkarken bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 liradan 22,85 liraya yükseltti.
Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek. Bu güncelleme ile beraber sigara fiyatlarında 3 ile 5 TL arasında artış olacağı tahmin ediliyor.
4 OCAK GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
Sigaradaki ÖTV zammı ile birlikte ilk olarak Philip Morris grubu sigaralara zam geldi. İşte yeni zamlı sigara fiyatları
PHİLİP MORRİS
- Marlboro Edge: 23,00 TL
- Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL
- Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL
- Marlboro Red/Touch: 25,00 TL
- Parliament: 25,50 TL
- Parliament Midnight Blue: 24,50 TL
- Murattı: 23,00 TL
- Murattı Blu: 22,00 TL
- Lark: 22,00 TL
- Chesterfield: 21,50 TL
- L&M: 21,50 TL
BAT
- Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL
- Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL
- Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL
- Kent Slims: Black, Grey: 25 TL
- Tekel 2000: 21, 50 TL
- Tekel 2001: 21,50 TL
- Viceroy: 22,00 TL
- Pall Mall: 22,00 TL
- Samsun: 22,00 TL
- Maltepe: 22,00 TL
- Rothmans: 21,50 TL
IMPERİAL TOBACCO
- Davidoff Slims: 25,00 TL
- Davidof: 25,00 TL
- Davidof C Line Blue: 22,00 TL
- Bianca: 23,00 TL
- Polo:21,50 TL
- West: 21,00 TL
- West Grey SL: 22,00 TL
- Imperial Classic Red SL: 22,00 TL
JTI
- Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
- Winston: Slender: 22 TL
- Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL
- Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL
- Winston: 23 TL
- Camel Slender: 21,5 TL
- Camel: 22 TL
- LD: 21,5 TL
- Monte Carlo Slender: 21,5 TL
- Monte Carlo: 21,5 TL