Sigara spermlere hasar veriyor mu?

Sigara kullanımının, vücudun her sistemine olduğu gibi, üretim sistemine olan olumsuz etkileri bilinmekle beraber, bu negatif etkiler özellikle son 30 yılda oldukça artmış bulunmakta. Sigara, sperm sayısını azaltıcı etkisi dışında, sperm DNA’sı üzerinde de hasara yol açıyor ve kalıtsal etkilere sahip olabiliyor. Sperm sayısını, hareketliliğini ve kalitesini korumak adına sigara ve tütün kullanımına son vermek gerekiyor.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Sigara kullanımının spermlere ve üreme sistemine olumsuz etkileri, elbette en çok çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, sigaranın sperm üzerindeki olumsuz etkilerinin, sigarayı bıraktıktan ancak 3 ay sonra ortadan kalktığını belirtiyor ve şunları ekliyor: “Sigara kullanımı, sperm sayısının ve hareketlerinin azalmasına yol açtığından, bazen infertilitenin yani kısırlığın bile sebebi olabilir. Bu yüzden, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere ilk tavsiyem, eğer sigara içiyorlarsa, sigara kullanımına son vermeleri oluyor. Daha önce çocuk sahibi olamayan, ancak sadece sigarayı bırakarak başarıya ulaşan çift sayısı oldukça fazla. Tüp bebek tedavisi görecek çiftlerin de, başarı oranını artırmaları için tedaviden en az 3 ay önce sigarayı bırakmaları gerek.”

SİGARANIN SPERMİN GENETİK YAPISINI BOZAN NEGATİF ETKİSİ VAR

Doç. Dr. Emre Pabuçcu, kaliteli sperm yapısını koruma yolunun, sigara ve tütün kullanımından uzak durmak olduğunuz belirtiyor. Günde bir sigara içmenin bile, erkeğin sperm kalitesini düşürdüğünü ve genetik yapısına hasar verdiğini söyleyen Pabuçcu, sigara kullanımının artmasıyla, sperm kalitesindeki düşüşün paralel olduğunu da ekliyor. Sperm sayısı, hareketliliği, kalitesi ve spermin genetik yapısının hasar görmemesi için sigara kullanımından uzak durmak gerekiyor. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddeler, sperm oluşumuna hasar veriyor.

Sigara içen ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin doğal yollarla bebek sahibi olması zorlaşıyor. Sigara kullanımı, infertilite tedavilerindeki başarı oranını da etkiliyor.





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