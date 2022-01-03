Sigara ve alkol fiyatlarına zam! Yüzde 47 arttı

Sigara ve alkol fiyatlarına ÖTV zammı... Bilindiği üzere geçtiğimiz ay sigara üretim şirketleri fiyatlarını artırmıştı. 2022 yılının ilk günlerinde vergi oranlarına gelen zamla birlikte sigara ve alkol fiyatları da değişti.

YÜZDE 47 ÖTV ZAMMI

Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam oranı yüzde 47 oldu.