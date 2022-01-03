Sigara ve alkol fiyatlarına zam! Yüzde 47 arttı
Son dakika haberine göre sigara ve alkol fiyatlarına da 2022 yılında yeni zam geldi. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam oranı yüzde 47 oldu. İşte sigara ve alkol fiyatlarındaki son dakika gelişmesi…
03 Ocak 2022, Pazartesi 14:50 Son Güncelleme:
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Sigara ve alkol fiyatlarına ÖTV zammı... Bilindiği üzere geçtiğimiz ay sigara üretim şirketleri fiyatlarını artırmıştı. 2022 yılının ilk günlerinde vergi oranlarına gelen zamla birlikte sigara ve alkol fiyatları da değişti.
YÜZDE 47 ÖTV ZAMMI
Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki zam oranı yüzde 47 oldu.