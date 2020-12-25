Ekonomi Sigara ve bazı tütün ürünlerinde vergi oranı değişti

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde vergi oranı değişti

Ekonomi

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde vergi oranı değişti

Sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarına yeni bir düzenleme getirildi.

25 Aralık 2020, Cuma 10:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi. Yapılan bu düzenlemeden sigara fiyatlarının etkilenip etkilenmeyeceği bilinmezken, tütün yerine geçen ürünlerden üretilen sigarillo ve puro içinde vergi oranları değiştirildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


İlgili Haberler
Sigaraya zam geliyor mu? Bakanlık'tan sigara zammı açıklaması


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Boş laf karın doyurmaz’
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Isınmanın en ekonomik hali
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Farkı ayrıntıda gördü ABD’de zirveye çıktı
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
2020'de ne yaptın?
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
Emekliliğinizi bir yıl öne çekebilirsiniz
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Esnaf desteği için başvuru ocakta