Sigara vermeyen genç dehşeti yaşadı

Kahramanmaraş’ta sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren genç, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

09 Ekim 2018, Salı 22:55
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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Cumartesi Pazarı olarak bilinen caddede bulunan bir internet kafede meydana geldi.

Kafede oyun oynayan Muhammed R.’den (22), 18 yaşındaki H.S. sigara istedi. Sigara talebinin geri çevrilmesiyle çılgına dönen genç, yanında bulunan bıçakla Muhammet R.'yi defalarca bıçakladı.

Aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammed R., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesine sevk edilerek, tedavi altına alındı

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