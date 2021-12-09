Sigara yasağı için tarihi adım! Dünyada bir ilk!

Yeni Zelanda, bir sonraki jenerasyonun sigara içmesinin önüne geçecek çok önemli bir adım attı. Yeni yasa kapsamında şu an 14 yaş veya altında olanlar, hayatlarının hiçbir döneminde tütün ürünleri satın alamayacak.

14 YAŞ VE ALTI HAYATI BOYUNCA SİGARA ALAMAYACAK

Yeni Zelanda hükümeti, 4 yıl içinde 'sigara kullanmayan bir nüfus' hedefine ulaşmak için uygulamaya konulacak yeni yasakları duyurdu. Yeni Zelanda, gelecek nesil için sigarayı yasaklayacağını, böylece bugün 14 yaş ve altı olanların hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacaklarını duyurdu.

NİKOTİN ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yeni plan kapsamında tütün ürünlerindeki nikotin oranı da düşürülecek.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr Ayesha konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni yasanın yasal sigara içme yaşının her yıl 'sigarasız bir Yeni Zelanda nesli' yaratmak için artacağı anlamına geldiğinin altını çizdi.



