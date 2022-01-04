Aralık ayında sigara fiyatlarına yapılan zammın ardından açıklamada bulunan Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yılbaşı sonrasında ÖTV zammı nedeniyle yeni zamlar geleceğini duyurmuştu. Yeni yılla birlikte kullanıcılar, sigara fiyatlarını yakından takip ederken, zam haberi 4 Ocak 2022 Salı sabahında geldi. Philip Morris grubunun en çok bilinen Parliament, Marlboro, Murattı sigaralarının fiyatları yeni zamlarla güncellendi. Akşam saatlerinde ise, BAT, JTI ve Imperial Tobacco grubu sigaralarına zam geldi.

SİGARA ÖTV’Sİ YÜZDE 47 OLDU

ÖTV'deki yüzde 47 artış oranıyla birlikte, sigarada paket başına 0,4851 lira olan maktu vergi 0,7150 liraya yükseltildi. Paket başına 9,766 lira olan asgari maktu vergi de 14,394 liraya çıkarken bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 liradan 22,85 liraya yükseltti.

Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek.

ÖTV’deki bu artış sigara fiyatlarına da zam olarak yansıdı...

SİGARA ZAMMI LİSTESİ 2022!

ÖTV zammının ardından ilk fiyat güncellemesi Philip Morris grubu sigaralara geldi. Zammın ardından gruptaki sigaraların fiyatları 4 TL arttı…

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 23,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 23,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 24,00 TL

Marlboro Red/Touch: 25,00 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Murattı: 23,00 TL

Murattı Blu: 22,00 TL

Lark: 22,00 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

IMPERİAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,50 TL

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24 TL

Winston: 23 TL

Camel Slender: 21,5 TL

Camel: 22 TL

LD: 21,5 TL

Monte Carlo Slender: 21,5 TL

Monte Carlo: 21,5 TL











