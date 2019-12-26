Sigaradan daha zararlı olan yiyecekler

Besinler, sağlıklı yaşam için önemli bir görev üstleniyor. Her gün yediğimiz yiyecekler sadece bizi tok tutmuyor, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye, organların düzgün çalışmasına ve bizi birçok rahatsızlıktan korumaya yardımcı oluyor. Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda 5 ölümden birinin beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Bu sebeple neyi nasıl tükettiğimiz son derece önemli.

Tatlandırıcı içeren gıdalar

Tatlandırıcılı asitli gıdaların sadece kalori oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu gıdalar içerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar da bulunuyor. Bu içecekler yerine ev yapımı taze sıkılmış meyve sularını tercih etmelisiniz.

Cipsler

Bu gıdalar içerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar var. Film veya dizi izlerken cips yemek yerine fırınlanmış ürünleri tercih edebiliriz.

İşlenmiş etler

İçerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar bulunuyor. Bunun yerine yapımı aslında çok zahmetsiz olan sebze yemeklerini koyabiliriz.

Fast food

İçerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar barındırıyor. Bu içecekler yerine ev yapımı taze sıkılmış meyve sularını tercih etmelisiniz. Hamburger ve patates kızartması çok lezzetli olabilir ama sağlığa zararlı olduğu bir gerçek.

Beyaz ekmek

Beyaz ekmeğin sağlığımıza olan zararlarını artık hepimiz biliyoruz ancak tekrar etmekte fayda var. Beyaz ekmek, içerisinde besleyici madde barındırmaz. Kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olur.

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