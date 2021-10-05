Sigaraya yeni zam! Fiyatlar değişti! İşte son liste...
Sigaraya zam haberi... Sigara fiyatlarına dün zam gelmişti. Bugün de Philip Morris'in arından JTI grubu da sigaraya zam yapıldığını açıkladı. Gruptaki bazı sigaralara 2 lira zam gelirken bazı sigaralara da 1 lira zam geldi. Listedeki en ucuz sigara fiyatı böylelikle 15 liraya yükseldi. İşte zamlarla birlikte yeni sigara fiyatları...
05 Ekim 2021, Salı 11:12 Son Güncelleme:
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Sigaraya zam geldi! Son dakika haberine göre sigara fiyatlarında bazı markalar dün itibarıyla zamlanmıştı. Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş bugün de duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 5 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi. Aybaş'ın paylaşımına göre JTI grubundaki tütün ürünlerinden (Xsence Black ve Xsence Grey 2 TL) diğer çeşitlere 1'er lira zam geldi.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI
JTI
- Winston Slender: 16 TL
- Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
- Winston: 17 TL
- Camel Slender: 15,5 TL
- Camel Rework: 16 TL
- Camel: 16 TL
- Monte Carlo Slender: 15.5 TL
- Monte Carlo: 15,5 TL
- LD: 15.5 TL
DÜN DE PHİLİP MORRIS ÜRÜNLERİNE ZAM GELMİŞTİ
4 Ekim tarihinde Philip Morris, Türkiye fiyatlarını değiştirdiğini duyurdu. Ürünlerine 1'er lira zam geldiğini açıkladı.
İşte son fiyatlar...
- Marlboro Edge: 17 TL
- Marlboro Touch: 18 TL
- Marlboro: 19 TL
- Parliament: 19,50 TL
- Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
- Muratti: 17 TL
- Muratti Blu: 16 TL
- Lark: 16 TL
- Chesterfield: 15,50 TL
- Chesterfield Mode: 15,50 TL
- L&M: 15,50 TL
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