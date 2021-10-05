Sigaraya yeni zam! Fiyatlar değişti! İşte son liste...

Sigaraya zam geldi! Son dakika haberine göre sigara fiyatlarında bazı markalar dün itibarıyla zamlanmıştı. Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş bugün de duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 5 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi. Aybaş'ın paylaşımına göre JTI grubundaki tütün ürünlerinden (Xsence Black ve Xsence Grey 2 TL) diğer çeşitlere 1'er lira zam geldi.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

JTI

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Camel Slender: 15,5 TL

Camel Rework: 16 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15.5 TL

Monte Carlo: 15,5 TL

LD: 15.5 TL

DÜN DE PHİLİP MORRIS ÜRÜNLERİNE ZAM GELMİŞTİ

4 Ekim tarihinde Philip Morris, Türkiye fiyatlarını değiştirdiğini duyurdu. Ürünlerine 1'er lira zam geldiğini açıkladı.

İşte son fiyatlar...

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL



