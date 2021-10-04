Sağlığa olan zararlarının yanı sıra ekonomiye de büyük zararı dokunan sigaraya zam geldiği haberi, milyonlarca tiryakiye soğuk duş etkisi yarattı. Gelen son dakika haberinin ardından pek çok kişi “Sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi?” ve “4 Ekim yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?” araştırması yapmaya başladı. İşte, yeni zamlı sigara fiyatları…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ, NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigaraya zam haberini Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaraya yapılan zammın 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını belirtti. Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre bir gruptaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

4 EKİM YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yapılan zammın ardından,

16 TL olan sigaralar, 17 TL

17 TL olan sigaralar, 18 TL

18 TL olan sigaralar, 19 TL oldu.

Zam gelen grupta en yüksek fiyatlı sigara çeşidinin fiyatı 19,50 TL’ye yükselirken, en düşük fiyatla satılan sigara 4 Ekim’den itibaren 15,50 TL oldu.