Türkiye Siğil aldırma ameliyatıyla hayatını kaybeden polisle ilgili soruşturma

Siğil aldırma ameliyatıyla hayatını kaybeden polisle ilgili soruşturma

Türkiye

Siğil aldırma ameliyatıyla hayatını kaybeden polisle ilgili soruşturma

Beşiktaş'ta polis memuru Vedat Tuğrul, genital bölgesinde çıkan siğili aldırma ameliyatında fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı tarafından polis Vedat Tuğrul'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

31 Mart 2021, Çarşamba 12:26 Son Güncelleme:
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Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı. 



Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.

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