Sığınma başvurusu reddedilince otomobillere saldırdı

Olay Almanya'nın Augsburg şehrinde meydana geldi. Tek tek otomobillerin camlarını kıran öfkeli adam daha sonrasında arabaların üstüne çıkarak otomobillerin camlarını kırmaya devam etti.

Alman yetkililer, saldırganın uzun süredir sığınma başvurusu yaptığını ancak başvurularının reddedildiğini bildirdi. Saldırganın görüntüleri olay yerinde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Yetkililer, otomobillerde oluşan hasarın yaklaşık 50 bin Euro olduğunu duyurdu.

DHA