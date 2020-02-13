Sığınma evine diye götürüldüler istismar orada da devam etti

Henüz 11 yaşındayken polis tarafından alındığında, Patricia bir nebze rahatlamıştı. Uganda'nın Lake Victoria Adası'na bağlı Kalangala'da amcası tarafından kendi öğretmenine satılmış, tecavüze uğramış ve daha sonra terk edilmişti. Karakolda ise yakınlardaki bir adamın cinsel suç mağdurlarına yardım ettiği söylendiğinde şansının sonunda döndüğüne inanmıştı. Patricia, "İri, şişman, yaşlı ve beyaz bir yabancı benim için geldi. Onun, benim durumumdaki kızlara baktığını söylediler. Bery'nin iyi bir insan olduğunu ve beni alacağını söylediler. Biraz korktum ama başka kızlar da olunca 'tamam' dedim." diyor Patricia. Bernhard "Bery" Glaser, kendisini 'emekli sağlık görevlisi' olarak tanıtan bir Alman vatandaşıydı ve eşiyle birlikte 2006'dan beri Kalangala'da 'Bery'nin Yeri' isimli çocuk sığınma evine finansal kaynak sağlıyordu. Kendi web sitesindeki bilgilere göre Bery; cinsel ve duygusal şiddete uğramış ya da kadın ticareti mağduru ve terk edilmiş onlarca kıza 'yasaların izni çerçevesinde' sığınacak yer sağlıyordu. Tanıtım videosunda ise "Çocuklarım için hem anne hem babayım. Ben her şeyim." diyordu.





İşler öyle gitmedi

Aralarında Patricia'nın da bulunduğu 20'lerinin başındaki 5 kadın, CNN International'a konuştu. Bery'nin Yeri'nde duygusal ve cinsel istismara uğradığını söyleyen kadınlar, orada yaşadıkları süre boyunca düzenli olarak zorunlu vajinal muayeneden geçtiklerini, Bery tarafından birlikte uyumaya zorlandıklarını iddia etti. Genç kadınlar, kendilerine söylenenlere baş kaldırdıklarında ise sokağa atılmakla tehdit edildiler. Sözde sığınma evinden hayatta kalan bu kadınlar, kendileri gibi çok sayıda kızın burada adeta esir edildiğini belirtiyor. Bery'nin Yeri, zor durumdaki çocukların konduğu 'yasadışı' yüzlerce sığınma evinden biri. Uganda'da sığınma evleri Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülmek zorunda. 2018'de Uganda hükümeti, kayıtsız olarak işletilen 500 çocuk evini kapatma kararı aldı. Hükümetin yabancı yatırımcılara karşı yasal boşluğu, özellikle genç kızların istismara maruz kalma riskini artırıyor.

Adalet bekleyişi

Bery'nin Yeri 10 yıldan fazla bir süre bu şekilde devam etmesinin ardından geçtiğimiz şubat ayında polis baskınıyla mühürlendi. Bery, Nisan ayında insan kaçakçılığı, ağır cinsel suçun da dahil olduğu onlarca suçlamayla karşılaştı. Polis baskını sonucu sözde sığınma evinde 13 kız çocuğu bulundu, diğerlerinin ise okulda olduğu bilgisi verildi. Neredeyse bir yıllık sürede, Bery'nin yasal kadrosunun talebiyle dava en az 8 kere ertelendi. Avukatlar, Bery'nin devam eden kanser tedavisi nedeniyle, duruşmalara katılmaya uygun olmadığını iddia etti. Bery şu an kanser tedavisi gördüğü Uganda Kanser Enstitüsü'nde kefalet talebinin sonuçlanmasını bekliyor.

Tüm aileni öldürürüz

Davanın başlamasıyla birlikte Patricia ve diğer tüm kızlar tehdit telefonları almaya başladı. Öte yandan Bery'nin de iddia ettiği gibi doktor değil, fizyoterapist olduğu belirtiliyor. Habere göre, 5 yaşındaki kız çocukları Bery'nin önünde soyunmaya zorlanıyor ve mantar hastası olmadıkları halde mantar ilacı enjeksiyonu yapılıyordu. Medikal muayeneler, 'nedense' duş sırasında dahi devam ediyordu. Şu an 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Patricia, söz konusu işlemleri kendisinin yapabileceğini söylemesine rağmen, önerisi hep reddedildi. Bery ise, 'kızlarına' sadece sağlık nedenleriyle dokunduğunu iddia ediyor. Sığınma evinde gönüllü olarak çalışan bazı yabancı kişiler, Bery'nin yatağında bazen kızlarla karşılaştıklarını ve şüphelendiklerini ifade ediyor. Mağdurların ifadesine göre Bery, diyabet ve kanser tedavisine destek olması için kızlardan kendisine masaj yapmalarını istiyordu.

Beyaz biri geldiğinde...

Yasal çocuk sığınma evinde çalışan görevliler, Bery gibi adamlar için 'yetim çocuk endüstrisinde' cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle çocuklardan faydalanmanın hiç zor olmadığını belirtiyor. Batılı kurtarıcıların yasal boşlukları kullanması o kadar karşılaşılır olmuş ki, 'Beyaz Kurtarıcılara Hayır' (No White Saviors) isminde bir oluşum dahi kurulmuş. Oluşumun kurucularından Olivia Alaso, "Beyaz bir kişi gördüğünde elinde en büyük fırsatlarla geldiğine inanıyorsun" diyor. Alaso şimdi Bery'nin Yeri'nde kötü muameleye kalmış kızlara konaklama ve psikolojik destek sağlıyor.