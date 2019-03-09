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Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

Erzurum’da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu

09 Mart 2019, Cumartesi 23:55 Son Güncelleme:
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Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

Kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan yüzlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

İLGİYLE İZLENDİ

Kuşların gökyüzünde kendine has uçma şekilleri ve zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek yaptıkları gösteri güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği görsel şölen, kuşların dağılmasıyla sona erdi.

ERZURUM (AA)

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