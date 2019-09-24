Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen

Ardahan’da sığırcık sürüsünün gün batımındaki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü

24 Eylül 2019, Salı 23:55
A A
Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen

Kentteki yüzlerce sığırcık akşam saatlerinde gün batımı sırasında Kura Nehri’nin Ardahan Köprüsü mevkisindeki sazlığa geldi.

Buradaki ağaçlık alanın üzerinde havada toplu hareket eden sığırcıklar, adeta görsel şölen oluşturdu.

Gün batımına denk gelmesi dolayısıyla kuşların Kura Nehri’nin durgun suyuna yansıyan görüntüsü ise izleyenlerin beğenisini topladı.

Özellikle suya yansımanın ilgi çektiği gösterinin ardından kuşlar bölgeden ayrıldı.

ARDAHAN (AA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...