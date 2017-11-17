Sığla ağacının kokusunu sevenler için

Ülkemiz topraklarına özgü kadim bir ağaç Sığla… Dünyada sadece Fethiye -Köyceğiz ve çevresinde orman oluşturan Anadolu’nun en eski ağaçlarından... Kimi rivayete göre büyüleyici kokusuyla Kleopatra’nın aşk iksiri olduğu da söyleniyor, güçlü gövdesiyle Anka Kuşu’na mesken olduğu da. Asırlardır cilt hastalıkları tedavisinden, kozmetik ve parfümeriye kadar birçok alanda kendine yer bulan bu ağaç, mucizevi bir iksir olarak nitelendiriliyor.Türkiye’nin ilk kolonyası Selin, sayıları giderek azalan sığlaların kokusunu Selin Sığla Kolonyası ile yaşatıyor. Selin’in Migros ve Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen Selin Sığla Projesi, satın alınan her kolonya için oluşturduğu ormana yeni fidanlar dikiyor.Sadece Migros’ta satışa sunulan Selin Sığla Kolonyası, tükenmekte olan sığla ağaçlarını koruyarak, bu eşsiz kokuyu ölümsüzleştiriyor. Bu satıştan elde edilen gelirle 4 bin sığla ağacı dikiliyor.Migros’a özel raflarda olan Selin Sığla Kolonyası silindir ambalaj fiyatı: 13.90 TL