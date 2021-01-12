Signal uygulamasının öne çıkan özellikleri neler?

Signal, tanımlayıcı olarak standart cep telefon numaralarını kullanır ve diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme yapar. Uygulama, kullanıcı kişilerinin kimliğini ve veri kanalının bütünlüğünü bağımsız olarak doğrulayabilecekleri mekanizmalar içerir.

Signal yazılımı ve suncuları tamamen özgür ve açık kaynaklıdır. İstemciler GPL s3 lisansı altında yayınlanırken, sunucu kodu AGPL s3 lisansı altında yayınlanmaktadır. Kâr amacı gütmeyen Signal Vakfı, başlangıç finansmanı olarak 50 milyon dolar ile Şubat 2018'de çalışmalarına başladı.

TextSecure, kullanıcının yerel ileti veritabanını ve kullanıcının şifreleme anahtarlarını şifreleyen bir parola oluşturlamalarını sağlamaktadır. Bu, kullanıcının iletişim veritabanını veya ileti zaman damgalarını şifrelemedi. Android ve iOS'taki Signal uygulamaları; telefonun pin, parola veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitlenebilir. Kullanıcı, telefonun kaybolması veya çalınması durumunda ek bir koruma mekanizması sağlayarak bir "ekran kilidi zaman aşımı" aralığı tanımlayabilir.

Bunun yanında Signal "tek gösterimlik" medya (video, fotoğraf, ses) mesajlarıyla bu tip verilerin görüldükten sonra otomatik silinmesini olası kılıyor.

Ayrıca Signal'in "açık kaynak kodlu" olması ve programcıların bu uygulamanın tam olarak verileri nasıl işlediğini çok net bir şekilde görebilmeleri de bu platformu kapalı-kod uygulamasına sahip WhatsApp'a kıyasla daha güvenli kılıyor.

Signal verileri kendi sunucuları veya başka bir bulut depolama alanında yedeklenmiyor. Mesajlar sadece kullanıcının telefonunda depolanıyor. Bu da gönderici ve alıcı dışında kimsenin mesajlara erişememesini sağlıyor.

Signal ayrıca kullanıcıların mesajlara zamanlayıcı koymalarına izin veriyor. Belirli bir zaman aralığından sonra, iletiler hem gönderenin hem de alıcıların cihazlarından siliniyor. Zaman aralığı beş saniye ile bir hafta arasında olabilir, ve zamanlayıcı her alıcı için mesajın kopyasını okuduktan sonra başlayabiliyor. Geliştiriciler bunun "tüm katılımcıların temasınızın düşmanca olduğu durumlar için değil, minimalist veri sağlığını korumak istediği konuşmalar için ortak bir özellik" olduğunu vurguladılar.

Signal, varsayılan olarak kullanıcıların mesajlarını, şifrelenmemiş bulut yedekleme işleminin dışında tutuyor.

Signal, okuma ve yazma bildirimlerini devre dışı bırakma özelliğine sahip.





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