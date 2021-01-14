Bilim & Teknoloji Signal'e yeni özellikler geliyor

Signal'e yeni özellikler geliyor

Bilim & Teknoloji

Signal'e yeni özellikler geliyor

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi şartından sonra yoğun ilgi gören Signal, yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor.

14 Ocak 2021, Perşembe 16:40 Son Güncelleme:
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Kullanıcı odaklı politikalarıyla yoğun ilgi gören Signal, video görüşmelerindeki kişi kısıtlamasını, 8 kişiden daha yüksek bir sayıya çıkaracaklarını dile getirdi. Şirket, aynı zamanda Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uygulamanın son zamanlarda ne kadar tercih edildiğini gözler önüne serdi.

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Signal'in indirme sayısı 10 milyondan 50 milyona çıktı

Signal, yeni güncellemeleri bu ay sonlarına doğru hem iOS hem de Android platformlarına getirilecek. Aynı zamanda son 1 günde uygulamaya Android platformu üzerinden akın eden kullanıcı sayısının 10 milyondan 50 milyona çıktığını açıkladı.

Şirket, Whatsapp’ın bir zamanlar büyük beğeni topladığı konuşmaların uçtan uça şifrelenmesi özelliğini bünyesinde bulundurarak, kullanıcıların sadece telefon numaralarını kaydetmesi ve başka hiçbir veriye ulaşmamasıyla en dikkat çeken anlık mesajlaşma uygulamalarından oldu.


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