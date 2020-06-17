Signify UV-C’leri Covid-19 virüsünü etkisiz hale getiriyor

Signify, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi'ndeki Ulusal Yeni Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarları’yla (NEIDL) birlikte Signify'ın UV-C ışık kaynaklarının COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getirmedeki etkinliğini doğrulayan araştırmalara imza attı.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Doçenti Dr. Anthony Griffiths ve ekibi, SARS CoV-2 salgının başlangıcından bu yana bu alandaki bilimsel gelişmeleri desteklemek için yeni araçlar üzerine çalışıyor.2 Araştırmaları sırasında aşılanmış materyalleri bir Signify ışık kaynağından gelen farklı dozlardaki UV-C radyasyonuna maruz bırakan ekip, bu uygulamanın çeşitli koşullar altındaki inaktivasyon kapasitesini değerlendirdi. 5mJ/cm2’lik bir doz uygulayan ekip, 6 saniye içerisinde SarS CoV-2 virüslerinde yüzde 99 oranına bir azalma kaydetti. Bu veriler ışığında, 22mJ/cm2’lik bir dozun 25 saniye içerisinde virüsü yüzde 99,9999 oranında azaltabileceği tespit edildi.

Konuyla ilgili konuşan Dr. Anthony Griffiths, “Test sonuçlarımız, belirli bir dozun üzerindeki UV-C radyasyonunun virüsleri tamamen inaktive ettiğini gösteriyor; radyasyon uyguladıktan saniyeler sonra herhangi bir virüs tespit edemedik. Gerçekten heyecan verici olan bu bulguların, COVID-19'un yayılmasını sınırlandırmaya yardımcı olabilecek ürünlerin geliştirilmesine hız kazandırmasını umuyoruz” dedi.

UV-C ışık kaynakları alanında lider olan Signify, 35 yılı aşkın süredir UV teknolojisinde öncü bir rol üstleniyor En yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve kurulmuş UV-C aydınlatmada Signify, geçmişten günümüze kadar sayısız inovasyona adını yazdırdı.

Signify’ın CEO’su Eric Rondolat ise, “Corona virüsle mücadelede Boston Üniversitesi’yle olumlu sonuçlar aldığımız bu iş birliğini gerçekleştirmiş olmaktan çok memnunum. Boston Üniversitesi, virüssüz ortamlar sağlamanın yollarını arayan şirketler ve kurumların önleyici bir tedbir olarak kullanabilecekleri ışık kaynaklarımızın etkililiğini doğruladı. Bu teknolojinin corona virüsle mücadeleye yardımcı olma potansiyeli göz önüne alındığında, Signify UV-C aydınlatma teknolojisini sadece kendi kullanımı için değerlendirmeyecek ve diğer aydınlatma şirketlerinin de kullanımına sunacak. Artan dezenfeksiyon ihtiyacını karşılamak adına önümüzdeki aylarda üretim kapasitemizi kat be kat arttıracağız” dedi.