Signify Wiz akıllı ampul inceleme – Evinizin havasını değiştirin

Günümüzde evinizdeki aydınlatmayı ayarlamak ise o alanın havasını değiştirmenin en basit yolu olarak görülüyor. Örneğin, gün boyunca evden çalışıyorsanız, konsantre olmanıza yardımcı olması için gün ışığı gibi parlak veya rahatlatıcı tonda mavi bir renk isteyebilirsiniz ya da akşamları dinlenirken evinizde güneş batıyormuş gibi bir atmosfer yaratmak isteyebilirsiniz. Ya da YouTube videolarınızda arka planınızı renklendirme fikri kafanızda belirmiş olabilir.

Tam bu noktada akıllı ışıklar bunları başarmanızın en kolay yolu. Mevcut akkor ampulleriniz yerine bunlar, akıllı telefonunuz aracılığıyla rengi değiştirmenize, ampulü aydınlatmanıza/karartmanıza ve açıp kapatmanıza olanak tanıyor. Bu nedenle, akıllı ışıkların şu anda en popüler akıllı ev cihazlarından biri olması şaşırtıcı değil. Signify Wiz ailesi bu tarz ürünleri bizlere sunabiliyor.

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