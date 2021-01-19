Sigorta konusunda en çok yaptığımız hatalar

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin tüketiciye yönelik düzenlediği Webinar’da ‘Para ve sigorta konularında yapılan hatalar masaya yatırıldı. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Denise Nart moderatörlüğünde, NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart ve Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal tarafından mercek altına alındı.

Bireysel sigortada yapılan hatalar

İnsanların hayat standartlarını koruyabilmeleri için oluşabilecek riskleri belirlemesi gerektiğine vurgu yapan NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart; “Her aile ve bireyin en büyük amacı hayat standardının korunmasıdır. Bunun için de riskleri belirlememiz gerekiyor. Bu risklerden kaçınmak da her zaman mümkün olmayabiliyor” dedi.

Özellikle bireysel sigortalarda önemli hatalar yapıldığını kaydeden Nart, hataları şöyle sıraladı: “En önemli hatalardan biri yanlış danışman ile çalışmak. Sağlık ve hayat sigortasını yanlış yönetmek. Sigorta primlerini zamanında ödememek. Önceliklerin yanlış belirlenmesi. Sigortalı tanımlarını yanlış yapmak. Eksik sigorta ve aşkın sigorta yapmak, sigortaları yaptırmamak. Sigortalama yenileme dönemlerinde bireysel zenginliğin ihtiyaçlarını ve enflasyon değişikliklerini göz ardı etmek. DASK ve trafik gibi mecburi sigortaların önemini küçümsemek. Bireysel emeklilik sisteminin getiri imkânlarından faydalanmamak.”

Kurumsal risklerin yönetim sürecinde her işletmenin hedefinin kâra yönelik itibarlı büyüme olduğuna dikkat çeken Nart, “Bu hedefe sahip işletmenin hangi risklerin tehdidi altında olduğunun bilinmesi gerekiyor. Ve bu risklerin finansal senaryolarına bakılmalı. Hangi riskler öldürücüdür, hangi riskler yaralayıcıdır, hangi riskler hafiftir. Bunlar belirlenmeli. Sonrasında ise bu risklerden nasıl konulduğuna bakılmalı” yorumunu yaptı.

Bütçe yap, tasarruf et

Webinar’a katılan FODER Başkanı Atilla Köksal; “Finansal okuryazarlık oranının düşük olması nedeniyle paranın değerlendirilmesi, yatırıma dönüştürülmesi ve tasarruf gibi konularda hâlâ istenilen seviyelerde değiliz. Aynı durum sigorta açısından da geçerli. Yaptığımız birçok hata var” dedi.

“Sloganımız ‘Parasını yöneten hayatını yönetir” diyen Köksal, şöyle devam etti: Bu slogan birçok kişiye ters gelebilir. Paraya çok önem verdiğimizi düşünebilirler. Kesinlikle öyle bir mesaj vermiyoruz. Çünkü hayatta paradan çok daha önemli olgular var tabi ki. Örneğin ailemiz, arkadaşlarımız, sosyal sorumluluklarımız. Bunların yanında maalesef para diye bir olgu da var. Geçmişten gelen tecrübelerimizle hepimizin iyi veya kötü parasal bir bakış açısı var. Kimimiz doğru karar veriyor kimimiz ise yanlış.”

Levent Nart’a göre kurumsal sigortalarda yapılan hatalar