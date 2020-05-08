Sigorta öncesi doğum için borçlanma

Raporda, sigortalılık öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması hakkı getirilmesi, çalıştıkça azalan emekli aylığı formülünün değiştirilmesiyle ilgili hedefler dikkat çekti. Özellikle kadınları ilgilendiren hedef düzenlemeler, birçok kişinin erken emekliliğine de zemin hazırlayacak. Mevcut şartlarda sigortalı olduktan sonraki doğumlar 3 çocuğa kadar borçlanılabiilyor. Bu da kadınlara emeklilikte 6 yıl kazandırıyor. Eğer sigortalı olmadan önceki doğumlar da borçlanma kapsamına alınırsa 500 bin annenin emekli olması sağlanabilecek.

Emekli maaşı çalıştıkça düşmeyecek

Emeklilik için yaş dışında prim gün sayısını ve yıl şartını tamamlayanlardan asgari ücretle çalışmaya devam edenlerin emekli maaşında aylık 3-5 lira azalma oluyordu. Düşük ücretli sigortalıların prim gününü doldurduktan sonra kayıt dışı çalışmasına yol açan sorunun çözülmesi amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor. Böylece, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığının düşmesi önlenecek.



