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Sigorta Sigorta öncesi doğum için borçlanma

Sigorta öncesi doğum için borçlanma

Sigorta

Sigorta öncesi doğum için borçlanma

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, 2019-2023 yıllarını kapsayan ‘11. Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu’ raporunu yayımladı.

08 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Raporda, sigortalılık öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması hakkı getirilmesi, çalıştıkça azalan emekli aylığı formülünün değiştirilmesiyle ilgili hedefler dikkat çekti. Özellikle kadınları ilgilendiren hedef düzenlemeler, birçok kişinin erken emekliliğine de zemin hazırlayacak. Mevcut şartlarda sigortalı olduktan sonraki doğumlar 3 çocuğa kadar borçlanılabiilyor. Bu da kadınlara emeklilikte 6 yıl kazandırıyor. Eğer sigortalı olmadan önceki doğumlar da borçlanma kapsamına alınırsa 500 bin annenin emekli olması sağlanabilecek.

Emekli maaşı çalıştıkça düşmeyecek

Emeklilik için yaş dışında prim gün sayısını ve yıl şartını tamamlayanlardan asgari ücretle çalışmaya devam edenlerin emekli maaşında aylık 3-5 lira azalma oluyordu. Düşük ücretli sigortalıların prim gününü doldurduktan sonra kayıt dışı çalışmasına yol açan sorunun çözülmesi amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor. Böylece, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığının düşmesi önlenecek.

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