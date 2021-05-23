30 NİSAN’A KADAR OLANLAR

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren şahıslara, esnafa ve işletmelere yönelik önemli kolaylıklar sağlayan torba yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. Haziran ayının ilk haftasına kadar yasalaşması beklenen düzenleme, özellikle 30 Nisan 2021 (dahil) itibarıyla biriken sigorta prim borçlarının az bir farkla ödenmesini sağlayacak.

İHYA HAKKI TANINACAK

Bu borçlar arasında direkt vatandaşı ilgilendirenler arasında Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu geliyor. Peki düzenleme ne sağlayacak? Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa daha önce borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan Bağkur’luların yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri yeniden canlandırılarak, emekliliklerine sayılacak.

4 AYLIK SÜRE VERILECEK

İhya (canlandırma) için yasanın çıktığı ayı takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapılabilecek. Sigortalılık süreleri durdurulan kişiler (Bağkur’lu esnaf ve tarım Bağkur’u olanlar) prim borçlarını SGK’ya hesaplattıracaklar. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (31 Ekim 2021’e kadar) ödenmesi halinde ihya işlemi gerçekleşmiş sayılacak. Borcun tamamı bu süre içinde yatırılmazsa ihya geçerli sayılmayacak.

ENFLASYON FARKINA GÖRE

Primler, borçlu olunan yıla göre hesaplanacak (önceki borca göre yüzde 60-70 indirim olacak). Hesaplanan borç anaparası ile eklenen enflasyon farkı ödendikten sonra yaş ve sigortalılık süresi yeterliyse emekli maaşı bağlanacak. Hayatta olmayan Bağkur’luların eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca günü dolduğu halde çıkan prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar söz konusu borçlu günlerini ‘dondurarak da’ para ödemeden emekli olabilecek. Geçen yılki yapılandırmadan yararlandığı halde hakkını kaybedenler de bu yasadan faydalanabilecek.

ÖDENMEYEN DÖNEME OTOMATİK ‘DONDURMA’

Emeklilik imkanı olmayanlar eğer yasa çıktıktan sonraki 4 ay içinde 30 Nisan öncesi borçlarını ödemezlerse, bu dönemler otomatik olarak dondurulacak. Bir başka ifadeyle borçlu olunan sürelere ilişkin borç çıkarılmayacak, bununla ilgili işlem yapılamayacak. Böyle bir durumda faaliyete devam eden Bağkur’luların sigortalılık süresi 1 Mayıs 2021 itibarıyla yeniden başlatılacak. Fakat daha sonra istenirse dondurulan süreler borcun ödenmesi halinde aktif hale getirilebilecek.

GSS’DE GECİKME CEZASI SİLİNECEK