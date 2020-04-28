Sigorta sektöründeki hızlı büyümeye corona virüs sekte vurdu

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) son açıkladığı verilere göre, sektör yılın ilk çeyreğinde yüzde 24.8 büyürken; büyüme hızı yılın ilk iki ayındaki yüzde 29.9’luk düzeye göre yaklaşık 5 puan geriledi. Enflasyondan arındırıldığında ilk 3 ayda sektörde reel büyüme yüzde 11.6 oldu. İlk 3 aylık dönemde hayat dışı (elementer) sektör yüzde 17.6 büyürken, hayat branşındaki büyüme ise yüzde 68.8 olarak gerçekleşti.

Hayat ilk 2 aya göre 41.6 puan daraldı

Rakamları sırayla verdikten sonra, sektörde ilk çeyrekteki büyümenin analizini yapalım: Öncelikle sektör büyümeye devam ediyor. Sektördeki büyümede hayat branşında prim üretimindeki hızlı büyüme başı çekiyor. Bir de geçen yıl aynı dönemdeki rakamların düşüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi’ni de unutmamalı. Sektör büyümesine karşın, mart ayından beri corona virüs salgınının sektörde satışları azaltmasının da etkisiyle büyüme hızı gerilemeye başladı. İlk 3 ayda büyüme hızı, ocak-şubat dönemine göre hayat dışı sektörde 1.6 puan, hayat branşında ise 41.6 puan düştü.

Mart ayında özellikle hayat branşında, etkinin daha büyük olduğu gözleniyor. Salgın nedeniyle, bankaların mesai saatlerindeki değişiklik, bazı banka şubelerinin geçici olarak faaliyetlerine ara vermesi; kredi hacmindeki daralma vb. faktörler doğal olarak ‘kredi bağlantılı hayat sigortası’ satışlarını da olumsuz etkiliyor. Hayat dışı sektörde ise salgından etkilenme hayat branşına göre şimdilik sınırlı olmakla birlikte, etkinin tam olarak görülebilmesi için ilk mayıs sonunda açıklanacak 4 aylık verilere bakmak gerekiyor.

3 ayda sağlık hızlı büyüdü

Hayat dışı branşlar özelinde, İlk çeyrek verilerine bakıldığında hayat dışı sektörde pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan; yüzde 24.23’lük büyüme oranıyla (reel yüzde 11.06) en hızlı büyüyen branş olarak ‘hastalık/sağlık’ dikkat çekiyor. Hastalık/sağlık’ı yüzde 19.4 büyüme hızıyla (reel yüzde 6.6) sektörün lokomotif branşı trafik izliyor.