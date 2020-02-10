Sigorta şirketi dedektif gibi iz sürdü

Sigorta Medya’da yer alan habere göre HDI Sigorta Hukuk Grup Müdürü Memet Erdoğan, aracın Gürcistan emniyet makamlarınca bulunduğu bilgisi geldikten sonra, teslim alınabilmesi için; uzun ve yorucu olduğu kadar ikna edici bir dizi işlemin yapılması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Gürcistan Adli ve Kolluk makamları kadar, Türk Gümrüğü’nün de; yurt dışına sahte ruhsat ve plaka ile giriş /çıkış yapan araçların iade ve teslim süreçleri konusunda tecrübelerinin olmadığını dile getirdi. Batum polis merkezi otoparkında bekleyen onlarca Türk plakalı aracın bulunduğunu da sözlerine ekledi.

HDI Sigorta Hasar Araştırma Müdürü Selami Turan da çoğu sigorta şirketinin, kendilerine bilgi geldiği halde, bu araçları geri getiremeyiz düşüncesi ile operasyonel süreçleri işletmediklerini; halbuki kararlı ve uygun temaslarla, hukuki destek alarak bu araçların yeniden getirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.



