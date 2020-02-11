Sigorta şirketleri hayvanları sahipli ve sahipsiz olarak ayırıyor

Hayvana çarpma ile sonuçlanan trafik kazalarında, araçlarda ciddi maddi hasar oluşturmasa da hayvanların yaralanmasına, hatta ölümüne yol açabiliyor. Yasalara göre, sürücü çarptığı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettirmek zorunda. Üstelik bu tedavi masrafları Zorunlu Trafik Sigortası tarafından karşılanıyor. Ancak bazı sigorta şirketlerinin bu masraflardan kaçınmak için yollar aradığına değinen Avukat Cevat Kazma, “Karayolları Trafik Kanunu’nda böyle bir ayrım olmamasına rağmen, bazı sigorta şirketleri ‘sahipli veya sahipsiz’ ayrımı yapıyor. Hayvan sahipsiz ise, sigorta kapsamında olmadığı belirtiliyor. Oysa kanunda böyle bir ayrım söz konusu değil” diyor.

'Sahipsiz hayvanlarda sigorta masrafları karşılamıyor'

Konuyla ilgili olarak Sigorta Tahkim Komisyonu’nun verdiği bir kararı paylaşan Cevat Kazma, “Bir sürücü, çarptığı yavru kedinin ağır yaralanması sonucu en yakın veterinere götürüyor ve tüm tedavilerini yaptırıyor. Tedavi sonucu sürücüye 3.500 TL’lik bir masraf çıkarılıyor. Sürücü de bu tutarı trafik sigortası kapsamında, sigorta şirketinden tahsil etmek istiyor. Ancak, çarpmış olduğu hayvanın sahipsiz olması sebebiyle bu tutarın karşılanamayacağı belirtiliyor. Bunun üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuran sürücünün talebi kabul edildi ve tedavi masraflarının tümü sigorta şirketi tarafından ödendi” diye konuştu.

Karar emsal sayılmalı

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. Maddesini hatırlatan Avukat Cevat Kazma, “Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. Sigorta Tahkim Komisyonu da bu maddeler doğrultusunda karar vermiştir” sözlerini kullandı.

İnsanlar arasında ‘kimsesiz’ şeklinde ayrım yapılamayacağı gibi, hayvanlar arasında da ‘sahipli-sahipsiz’ ayrımı yapılamayacağının altını çizen Cevat Kazma, bu kararın hem Sigorta Tahkim Komisyonu hem de yargı makamları tarafından emsal kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu sayede yaşanabilecek yeni kazalarda hem hayvanların hem de sürücülerin mağdur olmayacağını dile getiren Cevat Kazma, sigorta şirketlerinin de konuyla ilgili düzenlemeye gidebileceğini sözlerine ekledi.



