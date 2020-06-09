Sigorta şirketlerinden startuplara destek

Etkinlik serisinin bir parçası olan İTÜ Çekirdek YouTube kanalından canlı yayınlanan “Open Insurance: Girişimciler İçin Sigorta Sektöründeki İş Birliği Fırsatları” etkinliğinde Allianz Türkiye, sigorta sektörüne yönelik çözümü olan girişimcilere seslendi. Etkinliğe ana konuşmacı olarak katılan Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kaan Toker, Open insurance uygulamalarının sektörün geleceğini şekillendireceğini ve Allianz’ın startuplarla iş birliği fırsatlarını artırarak kolaylaştıracağını söyledi. Toker, böylelikle girişimcilik ekosistemini geliştirecek, sektöre ilham verici çalışmaları olduğunu katıldığı programda anlattı.

Ödül 1 milyon TL

İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde, sigorta sektörünün önde gelen kuruluşları Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta; Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirdi ve İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’nı hayata geçirdi. Program sigorta sektörüne değer katacağına ve geleceğin teknolojilerini üreteceğine inanan girişimcileri bekliyor. Program kapsamında sunulan pek çok desteğin yanı sıra, girişimlerin sektöre erişimi sağlanacak. Program kapsamında sunulan pek çok desteğin yanı sıra; girişimlerin sektöre erişimi sağlanacak ve başarılı olan girişimlere toplamda 1 milyon TL ödül can suyu olarak verilecek.



