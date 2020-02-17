Sigorta sözlüğü: Mücbir sebep nedir?
Sigorta terimlerinden biri olan mücbir sebep birçok kişinin duyduğu bir tamlama. Peki mücbir sebep nedir?
17 Şubat 2020, Pazartesi 10:39 Son Güncelleme:
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İnsan iradesi, gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen, deprem, yıldırım, kasırga gibi doğal afetler mücbir sebep olarak adlandırılmaktadır ve Sorumluluk Hukuku ve Sorumluluk Sigortaları açısından önem taşımaktadır. Bu tip doğa olayları, sonuçları itibarıyla herhangi bir kişi için sorumluluk doğurabilecek nitelikte değildir.