Sigorta sözlüğü: Zeyil nedir? Zeyilname neden düzenlenir?

Zeyil bir ek sigorta sözleşmesi olarak bilinir. Mevcut poliçe yürürlükteyken oluşan bir değişikliği belirtmek için ana poliçenin bir parçası olarak yapılır. Örnek olarak, araç değişikliği, yaşam poliçelerinde prim artışı, sağlık poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi gibi değişikliklerin yanı sıra sigortalının talebiyle bazı eksiklikleri, yanlış bilgilerin düzeltilmesi de zeyilname düzenlenmesini gerektiren işlemlerdir.

Zeyilname hangi durumlarda düzenlenir?

Zeyilname birçok sebepten ötürü düzenlenebilir. Poliçe bilgilerinde yapılan bir yanlışlık sonucu düzenleme yapılacaksa zeyilname devreye girer. En önemli detay ise, belge düzenlemeleri tek taraflı değil, sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşma sonucu yapılır.

Sigorta şirketi poliçe genel şartlarında tek taraflı bir değişikliğe gidemez. Bu nedenle sigorta şirketi anlaşmadaki taahhütleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sigortalı ğilr sigorta şirketi anlaşmaya varırsa değişiklik, ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Sigorta şirketi gibi sigortalı da anlaşmaya uymalıdır.



