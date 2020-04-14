Sigortada 4A, 4B ve 4C nedir? 4A, 4B, 4C farkları nelerdir?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) bünyesinde çalışan herkes için 3 sistem bulunuyor. Bu 3 sistem Türkiye'de emeklilik hakkı kazanacak kişilerin kontrol altında tutulabilmesi için oluşturulmuştur. Bu sistemlerin kapsadığı haklar ise çalışan kişinin haklarını saklı tutar. 4A, 4B ve 4C olarak adlandırılan bu sistemler ise birbirinden farklıdır.

SGK 4A nedir?

4A, eski ismiyle SSK'ya (Sosyal Sigortalar Kurumu) prim ödeyenleri kapsar. Bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışanlar için kullanılan bu sistem SSK, SGK olduğundan beri 4A olarak adlandırılır.

Maaş sorgulaması ise şu adresten yapılır:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

SGK 4B nedir?

4B ise eski ismiyle Bağ-Kur olarak bilinir. Bu sisteme kayıtlı olanlar kadrolu çalışanlardır. İlk kez 4B'ye dahil olacak çalışanlar KPSS'ye girer ve kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşir.

SGK 4C nedir?

4C ise eski adıyla Emekli Sandığı olarak bilinir. 1 yıldan az süreli ya da mevsimlik çalışanlar için geçerli olan Emekli Sandığı, yeni sistemde 4C'ye dahil oldu.

Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsar.