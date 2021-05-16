Sigortada acil durum paketi

Bazı sigorta şirketleri ürünün yanına özel hizmetler koyarken bazıları da yeni ürünler çıkarıyor. Doğan Sigorta Brokerlik Üst Yöneticisi (CEO) Selcen Gür, ‘Sağlıkta Acil Durumlar Sigortası’ olarak da tanımlanabilecek yeni bir ürün sunduklarını söyledi.

12 SAAT İÇİNDE

Temelde bir bireysel sağlık sigortası ürünü olduğunu anlatan Gür, şunları söyledi:

“Sigorta şirketinin ‘acil durumlar listesi’nde yer alan durumlardan biri meydana geldiğinde, sigortalı 12 saat içinde tedavi için başvuru yaptığında bu poliçeden istifade edebilir. Zehirlenme, yüksek ateş, şuur kaybı, trafik kazası, yüksekten düşme, uzuv kopması, ciddi yanıkların bu acil durumlardan bazıları.”

ÜÇ TEMİNAT

Gür, şöyle devam etti:

“Örnek verecek olursak, sigortalının zehirlendiğini düşünelim, eğer 12 saat içinde hastaneye giderse, tedavi masrafları poliçede yer alan limitler doğrultusunda ödenir. Bu sigorta ürünü; sadece ilk müdahale, müşahede, dahili yatış veya ameliyat giderlerini poliçedeki teminatlar ve şartlar dahilinde karşılar. Sigortalılara 10 bin TL, 20 bin TL veya 30 bin TL gibi üç farklı teminat limit alternatifi sunuluyor.”