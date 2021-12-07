Sigortada kur farkına dikkat!

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, işletmelerin ‘hasar anında eksik sigorta nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için’ poliçelerdeki sigorta bedellerini revize etmeleri gerektiğini söyledi. Gür, özellikle yangın, makine kırılması, elektronik cihaz, inşaat ve montaj poliçelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

PARAYI TAZMİN EDEBİLMEK İÇİN

Selcin Gür, konunun önemini şöyle ifade etti:

“İşletmenizde kullandığınız makine ve tesisatı dolar veya Euro ile aldınız diyelim. Sigorta yaptırdığınız dönemdeki kur karşılığının 100 bin TL olduğunu düşünelim. Zaman içindeki kur artışları sonucu makinenizin bugünkü TL karşılığının 200 bin TL olduğunu varsayalım. Makinenizde bugün yaşanacak bir hasarda hangi bedel esas alınacaktır? Eğer düzelttirmediyseniz, poliçede yazan bedel, yani eski bedel. Bu durumda eksik sigortaya düşer ve makinenin yenisini alacak kadar parayı sigortadan tazmin edememiş olursunuz.”

DÖVİZLİ POLİÇE DE OLABİLİR

Bu gibi durumlarda tam ziya hasarlarının yanı sıra kısmi hasarlarda da eksik sigorta uygulandığını belirten Selcen Gür, makinede kısmi bir hasar olsa dahi poliçede yazan sigorta bedeli esas alındığı için bu bedelin mutlaka revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Gür, “Kurdaki dalgalanmaları takip edip belli periyotlarda sigorta aracınızla iletişime geçmeli ve sigorta bedellerinizi kur seviyesine göre güncellemelisiniz. Sene içinde sık sık bu güncelleme yerine poliçe yaparken dövizli poliçe de tercih edebilirsiniz. Böylelikle kur farklarından etkilenmezsiniz” dedi.