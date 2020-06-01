Yol Yardım Asistans Paketi; araçlar için arıza veya kaza anında yılda ikişer defa olmak üzere aracın kurtarılması ve servise nakli hizmeti sağlıyor. Arıza veya kaza durumunda çekici veya Remo Assist tarafından en yakın servise nakil imkânı sunan Yol Yardım Asistans; karayolunda aracın devrilme veya şarampole yuvarlanması durumunda da 500 TL limitli kurtarma organizasyonu gerçekleştiriyor.

Patlayan ya da zarar gören lastiğin değiştirilmesi için 7/24 hizmet birimi yılda bir kez yol ve işçilik masraf limit dahilinde sağlanıyor. Aracın benzininin bitmesi durumunda araç yılda iki kez en yakın benzin istasyonuna çekiliyor. İki farklı paket seçeneğiyle sunulan Yol Yardım Asistans Hizmeti’nde; gerektiğinde yüzde 60 indirimli ya da 7 gün ücretsiz ikame araç tahsis ediliyor.

Aracın kilitli kalması durumunda çilingir hizmeti ve yol-kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayii bilgileri de müşterilere sunuluyor.



