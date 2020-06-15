Sigortalılarımızla ‘karşılıklı güveni’ artırmalıyız

Son dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başta olmak üzere emeklilik ve sigorta sektörünün önemine yönelik farkındalığın arttığını belirten Sincek, sigorta şirketlerinin tüketicinin beklentilerine yönelik sorumlu adımlar atarak, güven endeksini artırma fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Sağlık tarafında Covid-19’un kapsam alanına alınmasının, takdir topladığını ifade eden Sincek, “Şimdi sırada yaşamın yeni normallerini iyi okuyup, karşılıklı güveni artırma, birlikte üretip çoğaltma ve güvenli gelecek için birlikte çalışma zamanı” dedi.

Katılım Emeklilik olarak da insanı merkeze aldıklarını, güçlü teknolojik alt yapı ve dijital imkanlarla müşterilerin beklentilerine uygun adımlar attıklarını belirten Sincek, şunları söyledi: “Bu süreçte sağlık başta olmak üzere sigortaların önemi, BES’in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğu daha iyi anlaşıldı. Halkımız, orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES’i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla Korona sürecine kısa sürede uyum sağladı. BES güvencesiyle geleceği birlikte kuruyoruz. Bu dönemde kredi kartıyla harcama rakamlarına baktığımızda market alışverişinden sonra yüzde 25 artışla en çok yükselen ikinci başlığın BES olması da bunu gösteriyor. Ayrıca yatırım aracı olarak da borsalardaki düşüş, diğer yatırım araçlarında görülen düşüşler ve değişimler de vatandaşın tasarruf amaçlı daha güvenli ve kârlı bir liman olan BES'i tercih etmesini sağladı.”



