Halkbank, 2011 yılında ‘IK Bank’ hisselerini alarak girdiği Kuzey Makedonya’da şimdi de sigortacılık yapacak. Müşteri portföyü ve iki şubesi olan Nova Sigorta’yı 3 milyon Euro’ya üç hafta önce alan banka, Halk Insurance (Halk Sigorta) adıyla faaliyet gösterecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 11 sigorta şirketinin bulunduğu sektörde büyüyeceklerini söyledi.

BATI AFRİKA HEDEFTE

Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) adıyla faaliyet gösterdikleri bankacılıkta da halen dördüncü olan konumlarını, üç yılda üçüncülüğe çıkaracaklarını belirten Osman Arslan, 41 şube 500 çalışanla hizmet verdiklerini söyledi. Yılsonuna kadar şube sayılarını 50’ye çıkaracaklarını belirten Arslan, Balkanlar’da Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan sonra başka ülkelere de girmek için girişimlerinin olduğunu söyledi. Arslan, sonraki adımın ise Batı Afrika olabileceğini belirtti.

Halkbank’ın iftarına Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

KART İŞLEMİNDE ÖNDE

Halkbank AD Skopje’nin Nisan 2019 itibarıyla aktif büyüklüğünün 823.5 milyon Euro olduğunu belirten Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı da, “Sektörün büyüklüğü 8 milyar 187 milyon Euro. 582.3 milyon Euro kredimiz, 585.4 milyon Euro mevduatımız var. ATM sayımızı 131’e, POS sayımızı da 6 bin 385’e yükselttik. Toplam POS işlemlerinde yüzde 25’lik pazar payına sahibiz. Bireysel ve KOBİ bankacılığı dengemiz de yüzde 50-50” dedi.

‘YATIRIMA GELİN’ ÇAĞRISI

Kuzey Makedonya’da Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar olduğunu belirten Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, “Tarım ve hayvancılıkta potansiyel çok yüksek. Özellikle ülkenin Yunanistan sınırına yakın bölgesi Gevgerya’da 99 yıllığına kiralama yapılabilir” dedi. Türkler’in ülkedeki toplam yatırımı 1.2 milyar Euro. Türkler, vizesiz giriş-çıkış yapabildiği Kuzey Makedonya’da 5 bin Euro’ya şirket kurabiliyor ve 3 yıl da oturma izni veriliyor.

Gülten UĞURLU