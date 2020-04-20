Sigortasını yenileyenlerin poliçesine 1 ay daha ekleniyor

AXA Sigorta içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde sigortalılarına destek olmak amacıyla kasko ve konut poliçelerinin bir ayını karşılıyor ve yıllık primlerin bir aya karşılık gelen tutarını indirim olarak poliçelerine yansıtıyor. Üstelik dileyen sigortalılar taksitlerini bir ay erteleme fırsatından da yararlanabiliyor.

Hem yeni poliçelerde hem de poliçe yenilemelerinde geçerli olan ‘Bir Ay Bedava’ kampanyası, 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödemeleri halinde, ödemelerini bir ay erteleme fırsatından da faydalanabiliyor. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; “Bir Ay Bedava kampanyamızla içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde; sigortalılarımızın evlerinde kaldıkları bu dönemde onlara destek olmak ve tüm imkânlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik” dedi.



