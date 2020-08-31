SigortaTurk tanıtım filmi yayınlandı

ANKA Yatırım Danışmanlık’tan yapılan açıklamada, SigortaTurk için ruhsat alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. ANKA Yatırım Danışmanlık’ın acentelere gönderdiği yazıda “Sigorta şirketimizin ruhsat alabilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Son durum ve süreçle ilgili bilgilendirmeyi çok yakında görüntülü bir toplantıyla gerçekleştirip detayları bildireceğiz” denildi. Şirketin kuruluş çalışmaları ile ilgili daha önce Sigorta Ekranı’na açıklama yapan ANKA Grup Yatırım Danışmanlık Genel Müdürü Murat Büyükçelebi; asıl amaçlarının sadece acente ile çalışmak olduğunun, acentelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen; gelir anlamında da acenteyi tatmin edebilecek bir yapı oluşturmanın derdinde olduklarının altını ısrarla çizmişti.



