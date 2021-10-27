Ekonomi SİHA'ya talep yağıyor! Bir ülkeye daha ihraç edildi

SİHA'ya talep yağıyor! Bir ülkeye daha ihraç edildi

Ekonomi

SİHA'ya talep yağıyor! Bir ülkeye daha ihraç edildi

Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu.

27 Ekim 2021, Çarşamba 19:26 Son Güncelleme:
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Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"

AA

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