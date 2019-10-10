Sihirli Annem oyuncuları: Birbirimizi bırakmıyoruz

Yıllar önce “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi

10 Ekim 2019, Perşembe 08:50
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Sihirli Annem oyuncuları: Birbirimizi bırakmıyoruz

Birlikte büyüyen üç yakın arkadaş, AVM’ye iş görüşmesi için geldiklerini söyledi:

'Proje için toplantımız var'

“Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik.

'Üçlü paket' sunacağız

Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da ‘üçlü paket’ sunacağız!”


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