Sihirli Annem oyuncuları: Birbirimizi bırakmıyoruz

Birlikte büyüyen üç yakın arkadaş, AVM’ye iş görüşmesi için geldiklerini söyledi:

'Proje için toplantımız var'

“Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik.

'Üçlü paket' sunacağız

Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da ‘üçlü paket’ sunacağız!”





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