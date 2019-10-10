Sihirli Annem oyuncuları: Birbirimizi bırakmıyoruz
Yıllar önce “Sihirli Annem” dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi
Birlikte büyüyen üç yakın arkadaş, AVM’ye iş görüşmesi için geldiklerini söyledi:
'Proje için toplantımız var'
“Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik.
'Üçlü paket' sunacağız
Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da ‘üçlü paket’ sunacağız!”
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