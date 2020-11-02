Yılbaşında yayında olması planlanan 10'ar bölümden oluşacak 2 sezonluk projenin kadrosu şekillenmeye başladı.

Gamze Özer'in yazdığı dizide Dudu'yu Nergis Kumbasar ve Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu. Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu.







