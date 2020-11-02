Yeniden çekilen Sihirli Annem'de Betüş rolünü kim oynayacak?
Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem yeniden çekiliyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, Acun Ilıcalı'nın kuracağı Exxen adlı dijital platformda yayınlanacak. Sihirli Annem'de Betüş'ü kimin oynayacağı belli oldu.
02 Kasım 2020, Pazartesi 13:13 Son Güncelleme:
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Yılbaşında yayında olması planlanan 10'ar bölümden oluşacak 2 sezonluk projenin kadrosu şekillenmeye başladı.
Gamze Özer'in yazdığı dizide Dudu'yu Nergis Kumbasar ve Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacağı ortaya çıkmıştı.
Dizinin daha önce İnci Türkay tarafından canlandırılan Betüş rolüne hayat verecek oyuncu da belli oldu. Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu fenomen dizinin yeni Betüş'ü oldu.
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