Etkinlik Rehberi Sihirli çiçek oyunu

Sihirli çiçek oyunu

Etkinlik Rehberi

Sihirli çiçek oyunu

Bu oyunu oynamak çocuğunuzun ince motor beceri gelişimini arttıracak ve onun yaratıcılığını besleyecektir.

24 Mart 2021, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Kâğıt havlu, keçeli kalemler, kap, su / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR? 

Kâğıt havlulunun bir yüzüne renkli keçeli kalemler ile fazla bastırmadan çiçek çizin ve boyayın. Öteki yüzüne siyah keçeli ile çiçeğin sınırlarını belirleyin. Kâğıt havluyu bu yüzüyle birlikte yavaşça suya bırakın. Boyalar yavaşça belirecek ve canlanacak!

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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