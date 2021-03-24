Sihirli çiçek oyunu
Bu oyunu oynamak çocuğunuzun ince motor beceri gelişimini arttıracak ve onun yaratıcılığını besleyecektir.
24 Mart 2021, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Kâğıt havlu, keçeli kalemler, kap, su / Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
Kâğıt havlulunun bir yüzüne renkli keçeli kalemler ile fazla bastırmadan çiçek çizin ve boyayın. Öteki yüzüne siyah keçeli ile çiçeğin sınırlarını belirleyin. Kâğıt havluyu bu yüzüyle birlikte yavaşça suya bırakın. Boyalar yavaşça belirecek ve canlanacak!
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