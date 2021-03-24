Sihirli çiçek oyunu

MALZEMELER

Kâğıt havlu, keçeli kalemler, kap, su / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Kâğıt havlulunun bir yüzüne renkli keçeli kalemler ile fazla bastırmadan çiçek çizin ve boyayın. Öteki yüzüne siyah keçeli ile çiçeğin sınırlarını belirleyin. Kâğıt havluyu bu yüzüyle birlikte yavaşça suya bırakın. Boyalar yavaşça belirecek ve canlanacak!