Sihirli sıvı (Oyun)

Malzemeler: 2 su bardağı mısır nişastası,1 su bardağı su, gıda boyası (isteğe bağlı)

NASIL OYNANIR? Katı malzemeyi sıvının 2 katı düşünebilirsiniz. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Suyu yavaşça eklemeniz önerilir. Oluşan sıvı güç uygulandığında sertleşiyor, serbest bırakıldığında ise tamamen sıvılaşıyor!