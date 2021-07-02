Etkinlik Rehberi Sihirli sıvı (Oyun)

Sihirli sıvı (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Sihirli sıvı (Oyun)

Bu ilginç bileşenin asıl adı Oobleck’dir. Bu oyun duyusal bir oyundur ve çocukların duyusal nitelikleri (sert, yumuşak, katı, sıvı vb.) öğrenmesine yardımcı olur

02 Temmuz 2021, Cuma 12:29 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 2 su bardağı mısır nişastası,1 su bardağı su, gıda boyası (isteğe bağlı)

NASIL OYNANIR? Katı malzemeyi sıvının 2 katı düşünebilirsiniz. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Suyu yavaşça eklemeniz önerilir. Oluşan sıvı güç uygulandığında sertleşiyor, serbest bırakıldığında ise tamamen sıvılaşıyor!

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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